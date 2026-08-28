В Ивановской области задержали мужчину с наркотиками при попытке сбыта

У задержанного изъяли 16 свёртков с наркотиками общей массой более 1,7 грамма.Сотрудники УМВД России по Ивановской области задержали 25-летнего жителя региона, который оборудовал тайники с запрещёнными веществами.
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