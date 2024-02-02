Мошенники лишили пожилую иркутянку квартиры

Жертвой мошенников стала 82-летняя пенсионерка из Иркутска. Аферисты действовали по заранее спланированной схеме, наращивая доверие и запугивая пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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