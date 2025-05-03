Президент Сербии Александр Вучич экстренно возвращается из США из-за здоровья

Президент Сербии Александр Вучич прервал визит в США после того, как внезапно почувствовал себя плохо во Флориде и был вынужден отменить запланированные встречи, сообщила сербская государственная телекомпания RTS.
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