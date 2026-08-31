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Бителло о словах Тюкавина про «Динамо» Рио-де-Жанейро»: «Тюка у нас так шутит, ха-ха. Плата и Мартинс помогут – ждите карнавала»

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о переходе в московский клуб Гонсало Платы  и  Матеуса Мартинса .

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