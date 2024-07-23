Деньги на обучение детей молдавских дипломатов: Уточнения от Министерства иностранных дел

Министерство иностранных дел (МИД) выступило с разъяснениями после принятия депутатами ПДС в первом чтении ряда поправок к закону о дипломатической службе, в том числе о том, что дипломаты, имеющие детей в возрасте до 23 лет, будут получать 700 евро в месяц на их обучение.