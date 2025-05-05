Огонь русской нации

Ветеранам Афгана, Чечни и СВО мы неизменно задавали вопрос: не удивляет ли их, воинов старой, ещё подчас советской закалки, такое большое количество стойких русских солдат, которые в 2022 году задали тон тяжёлой операции на Украине.
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