Путин сообщил о взятии Святогорска и продвижении в Запорожье

Президент России Владимир Путин сообщил о переходе города Святогорск в ДНР и освобождении населённых пунктов Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области под контроль российских войск, продолжающих продвижение.
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