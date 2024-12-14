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Лопетеги об Антонио в ДТП: «Чудо, что он выжил. В ближайшие месяцы он будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок»

7 декабря нападающий «Вест Хэма» попал в автоаварию. Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.

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