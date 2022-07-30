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Германия отправит на Украину 16 танковых мостоукладчиков

Германия отправит на Украину 16 танковых мостоукладчиков

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ отправит на Украину 16 танковых мостоукладчиков Biber, пишет The Guardian со ссылкой на заявление министерства.

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