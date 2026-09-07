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Царьград

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"История имеет свойство повторяться": Украина рискует угодить в ловушку столетней давности

"История имеет свойство повторяться": Украина рискует угодить в ловушку столетней давности

Украина рискует снова попасть в ловушку столетней давности. Сейчас Европа и США отдают должное Киеву в политическом плане, украинская делегация участвует в международных саммитах, однако "история имеет свойство повторяться".

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