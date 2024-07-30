Операторы FPV-дронов помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ в зоне СВО

Штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) РФ заняли позиции украинской армии в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области в том числе благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов группировки войск «Днепр».
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