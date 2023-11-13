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Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине делает Россию лишь сильнее. В интервью журналисту Дэнни Хайфону, эксперт отметил, что нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Хорошо сказал &quot;не наш&quot; разведчик. Не в бровь, а в глаз!.. кто там этого еще не понимает?
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17 час.

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