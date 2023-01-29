«ПСЖ» – «Реймс». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«ПСЖ» примет «Реймс» в 20-м туре Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.
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