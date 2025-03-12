Лунная экономика: А стоит ли игра свеч? Где мы на пути к освоению прибыльного космоса

Луна всегда манила человечество. Сначала как символ, затем как цель. Теперь же, с развитием технологий, она все чаще рассматривается как потенциальный плацдарм для освоения космоса и даже как второй дом для человечества.
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