Казанда «Nebar» төнге клубын антисанитария аркасында 70 тәүлеккә яптылар. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсеннән хәбәр итүләренчә, бинада тикшерү уздырганнар һәм савыт-саба юу режимы үтәлмәгәнлеген, дымлы җыештыру сыйфатсыз башкарылганлыгын, ашамлыклар әзерләгәндә, вакыты чыккан продуктлар кулланылганын, ә хезмәткәрләргә медицина тикшерүе узмыйча гына эшкә рөхсәт ителгәнен ачыклаганнар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым