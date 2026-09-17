НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда «Nebar» төнге клубын антисанитария аркасында 70 тәүлеккә яптылар

Казанда «Nebar» төнге клубын антисанитария аркасында 70 тәүлеккә яптылар. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсеннән хәбәр итүләренчә, бинада тикшерү уздырганнар һәм савыт-саба юу режимы үтәлмәгәнлеген, дымлы җыештыру сыйфатсыз башкарылганлыгын, ашамлыклар әзерләгәндә, вакыты чыккан продуктлар кулланылганын, ә хезмәткәрләргә медицина тикшерүе узмыйча гына эшкә рөхсәт ителгәнен ачыклаганнар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым