Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Нейроинтерфейсы в борьбе с фантомными болями

Нейроинтерфейсы в борьбе с фантомными болями

Ученые – участники проекта «Фундаментальные и прикладные нейротехнологии» Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем(Института ИИ) МГУ получили результаты исследования, которые в будущем будут использованы для создания нейроинтерфейсов с целью подавления фантомных болей.

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