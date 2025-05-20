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Царьград

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"Каждый, кто желал смерти русского": Жесточайшая бомбардировка 12 часов. Приговор Киеву услышали в НАТО. Срочная эвакуация со всего севера

Украинцы внезапно с новой силой стали призывать к прекращению огня, выпрашивая хоть, мир, хоть перемирие, хотя ещё совсем недавно "ярые патриоты" и радикалы всей мастей требовали "стереть с лица земли Москву" и "наказать русских".

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