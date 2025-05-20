Украинцы внезапно с новой силой стали призывать к прекращению огня, выпрашивая хоть, мир, хоть перемирие, хотя ещё совсем недавно "ярые патриоты" и радикалы всей мастей требовали "стереть с лица земли Москву" и "наказать русских".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии