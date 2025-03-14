Если посеять перец прямо в землю, у него не будет времени вырасти и дать плоды. Его вегетационный период слишком длинный — даже самым ранним сортам требуется не менее 100 дней от появления всходов до созревания первых плодов.
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