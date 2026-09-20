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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джанашия о «Балтике»: «Если бы Месси забрали из системы Талалаева, он бы его заменил. Этот тренер не замечает потерь футболистов, результаты вряд ли ухудшатся»

Бывший нападающий «Балтики» Заза Джанашия заявил, что система главного тренера клуба Андрея Талалаева позволяет команде компенсировать кадровые потери.

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