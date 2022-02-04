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Томас Бах: «На Олимпийских играх-2026 в Милане мы постараемся обеспечить гендерный паритет»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что следующие Олимпийские игры, которые состоятся в Италии в 2026 году, пройдут в условиях гендерного паритета.

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