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Zero Hedge

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Ryanair Passenger Partially Sucked Out Of Plane After Window Shatters

Ryanair Passenger Partially Sucked Out Of Plane After Window Shatters

Ryanair Passenger Partially Sucked Out Of Plane After Window Shatters A 61-year-old Serbian man was almost sucked out of a Ryanair flight after a piece of the plane's engine broke off and struck a window on the Boeing 737-800, causing it to shatter.

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