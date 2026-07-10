Ryanair Passenger Partially Sucked Out Of Plane After Window Shatters A 61-year-old Serbian man was almost sucked out of a Ryanair flight after a piece of the plane's engine broke off and struck a window on the Boeing 737-800, causing it to shatter.
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