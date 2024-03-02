Большой ресторан построят в Барнауле рядом с будущим новым парком у ТРЦ "Европа"

Проект представили на заседании градсовета краевой столицы Проект нового ресторана в Барнауле на улице Малахова Трехэтажное здание, в котором откроют ресторан с летней террасой, построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 132а, на пересечении с Павловским трактом.