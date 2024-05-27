Кайри Ирвинг и Лука Дончич набрали 66 очков на двоих в победном 3-м матче с «Миннесотой»

В составе «Мэверикс» звездные Кайри Ирвинг и Лука Дончич набрали 66 очков на двоих. В активе Ирвинга 33 очка (12 из 20 с игры), 3 подбора и 4 передачи, Дончич набрал 33 очка (10 из 20 с игры), 7 подборов, 5 передач и 5 перехватов.