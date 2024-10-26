Зимний холод возвращается: заклейка окон газетами как в добрые старые времена? Юлия ЧелкановаВ последние дни синоптики и метеорологи по всему миру поднимают тревогу о предстоящих зимних изменениях климата, которые могут шокировать даже самых закаленных жителей России.