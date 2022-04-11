Art: 9 книг, которые повлияли на мировоззрение гуру журналистики Владимира Познера, и которые он советует прочитать

Как говорится, из рук мудреца можно принять и яд. В нашем же случае мы хотим последовать совету выдающегося журналиста, публициста и полиглота и предложить на ваше внимание несколько книг.
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