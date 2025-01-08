Аделаида (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Киз, Шнайдер – с Путинцевой, Самсонова – с Наварро

Сетка турнира здесь. Adelaide International Аделаида, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Людмила Самсонова (Россия) Эмма Наварро (США) Дата проведения 9 января, 03.
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