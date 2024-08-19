В Поозерье отпразднуют день рождения зубра

Мероприятие пройдет в субботу, 24 августа, в 11:00 на территории Аптекарского сада. Публикуем программу праздника: ростовые куклы и фото на память; подвижные игры и соревнования; чаепитие с кулинарной легендой Поозерья – тортом «Сапшо»; 🔥 Срочная новость: Почему нельзя сажать грецкий орех возле дома: о чем совсем не задумываются дачники, а потом уже бывает поздно продажа сувенирной продукции; проведение викторины и мастер-классов; музыкальные поздравления; именинный торт для зубра Ярика; конкурс на самое оригинальное поздравление; валяние в стоге сена.