Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лейчинский
    Любопытно ... Но интересно , а что делают отважные и бескомпромиссные прокуроры в районах , областях и краях , коли н...В Хмелите выявлен...
  • Степан Капуста
    Когда я жил в ГДР там при проезде по шоссе мимо полей ощущался очень сильный запах этих самых экскрементов. И даже пр...В деревне Кармано...
  • алекс кузь
    Ждем страдания от профсоюза, если он существует на строцках.Прокуратура отреа...

В Поозерье отпразднуют день рождения зубра

В Поозерье отпразднуют день рождения зубра

Мероприятие пройдет в субботу, 24 августа, в 11:00 на территории Аптекарского сада. Публикуем программу праздника:  ростовые куклы и фото на память; подвижные игры и соревнования;  чаепитие с кулинарной легендой Поозерья – тортом «Сапшо»; 🔥 Срочная новость: Почему нельзя сажать грецкий орех возле дома: о чем совсем не задумываются дачники, а потом уже бывает поздно продажа сувенирной продукции; проведение викторины и мастер-классов; музыкальные поздравления; именинный торт для зубра Ярика; конкурс на самое оригинальное поздравление; валяние в стоге сена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх