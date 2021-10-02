На 1,3 млн тенге обманула жителей Атырау мошенница, пообещав им купить дешёвые доллары

Жертвой мошенницы стали три человека, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, жительница города обманула трёх человек, пообещав им найти американскую валюту по сниженной цене.
Жертвой мошенницы стали три человека, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, жительница города обманула трёх человек, пообещав им найти американскую валюту по сниженной цене.
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