Новости внутренней и внешней политики в России

Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал свое мнение о действиях главы киевского режима Владимира Зеленского, называя их террористическими в свете ухудшающейся военной обстановки.