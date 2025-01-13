Медведчук обвинил Владимира Зеленского в применении террористических методов

Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал свое мнение о действиях главы киевского режима Владимира Зеленского, называя их террористическими в свете ухудшающейся военной обстановки.
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