«Питтсбург» объявил о подписании трёхлетнего контракта с российским форвардом «Северстали»

«Питтсбург Пингвинз» сообщил, что подписал контракт с нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным. Как сообщается на сайте клуба, трёхлетний контракт россиянина вступит в силу в сезоне-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028.