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Татар-информ

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Госдума обязала банки и МФО уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги»

Госдума обязала банки и МФО уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о заключении договоров потребительского кредита или займа.

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