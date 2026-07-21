Госдума обязала банки и МФО уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о заключении договоров потребительского кредита или займа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии