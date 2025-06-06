Ноябряне могут присоединиться к онлайн-акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби

Патриотическая акция будет длиться с 10 по 22 июня. На сайте «Свеча памяти 2025» онлайн Всероссийская акция каждый может зажечь свою виртуальную свечу в знак благодарности тем, кто на поле боя и в тылу стоял на защите родины в годы Великой Отечественной войны.