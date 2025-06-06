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Ноябряне могут присоединиться к онлайн-акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби

Ноябряне могут присоединиться к онлайн-акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби

Патриотическая акция будет длиться с 10 по 22 июня. На сайте «Свеча памяти 2025» онлайн Всероссийская акция каждый может зажечь свою виртуальную свечу в знак благодарности тем, кто на поле боя и в тылу стоял на защите родины в годы Великой Отечественной войны.

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