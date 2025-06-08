NASA и Пентагон приступили к поиску альтернатив ракетам и кораблям SpaceX

NASA и Пентагон приступили к поиску альтернатив ракетам и кораблям SpaceXНа этой неделе чиновники из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Пентагона призвали компании, конкурирующие со SpaceX, ускорить разработку собственных ракет-носителей и космических аппаратов.
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