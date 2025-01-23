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Мода и Шоу-бизнес

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Валя Карнавал улетела в США

Популярная блогерша и певица Валя Карнавал улетела в США. Об этом она сообщила в своем микроблоге. Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 23-летняя знаменитость опубликовала фото, где продемонстрировала свой загранпаспорт с американской визой.

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