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Friday's action through my lens. Crude ES and NQ. 9.10.26

Friday's action through my lens. Crude ES and NQ. 9.10.26

Friday's action through my lens. Crude ES and NQ. 9.10.26 Gold Futures COMEX:GC1! Tra3er_NeXuS Explained the overall narrative on Friday what I was looking for and how to frame those days .

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