Friday's action through my lens. Crude ES and NQ. 9.10.26 Gold Futures COMEX:GC1! Tra3er_NeXuS Explained the overall narrative on Friday what I was looking for and how to frame those days .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым