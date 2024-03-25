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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан Роман Рикельме: «Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером. Раньше мы любили футбол, а не танцы или что-то в этом роде»

«Раньше мы любили футбол – нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде. Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером.

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