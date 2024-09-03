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Осенний призыв 2024: сроки проведения, кому положена отсрочка

Осенний призыв 2024: сроки проведения, кому положена отсрочка

1 октября в России начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2024 года. «Лента.ру» разбиралась, по какому принципу солдат отбирают в армию, кого отправляют в запас, кому и почему дают отсрочку, а также какие новые правила призыва появились в нашей стране за последние месяцы.

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