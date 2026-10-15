Ukraine cannot defeat Russia — it is impossible, the war is already lost. This was stated in an interview with the British magazine The Economist by Alice Weidel, co-chair of the Alternative for Germany (AfD) party.
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