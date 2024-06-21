У Джикии есть предложения от нескольких клубов РПЛ

Георгий Джикия рассматривает несколько предложений и еще не принял решение о своем будущем. Агент экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал, что у его клиента есть предложения пройти сборы от нескольких клубов.
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