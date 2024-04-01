Артист Ливанов за слова о погибших детях назвал актера Назарова подлецом

Народный артист Василий Ливанов выразил на портале aif.ru свое мнение о гнусном поведении актера Дмитрия Назарова, который бежал из страны после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
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