Техника на Урале подорожает из-за санкций США

Секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, бизнесмен из Екатеринбурга Максим Спасский заявил, что масштабные санкции США против российского финансового сектора вызовут рост стоимости импортных товаров.
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