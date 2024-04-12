Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Виктор Козлов
    Однозначно хорошие новости.Осталось только воплатить  реально в жизнь👍👍👍Хочешь работать -...
  • tsan tsan
    Только есть один момент - все эти законы должны касаться и мигрантов из Азербайджана.Хочешь работать -...
  • Рауф Растов
    А Андрей абсолютно прав!👍😀Америка совершила...

Укуси сердце, или АУКУС, Антанта и Германия.

Укуси сердце, или АУКУС, Антанта и Германия.

Внук дал деду поиграть в «Танки». Как итог: программисты до сих пор разбираются, где в игре Валентин Григорьевич нашел спички, бензин и бутылки и почему четверо игроков из Германии просят политическое убежище в Польше.

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