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Израиль запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН

Израиль запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гиланд Эрдан направил стране-председателю Совета Безопасности ООН Мальте письмо, в котором запросил провести срочное заседание СБ после атаки Ирана.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Ну вот евреи засуетились, как жареным запахло. Раньше на мнение ООН плевали, а как прижало - сразу побежали туда жаловаться на обидчиков... Евреи, одним словом....
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14 час.

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