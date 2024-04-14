Израиль запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гиланд Эрдан направил стране-председателю Совета Безопасности ООН Мальте письмо, в котором запросил провести срочное заседание СБ после атаки Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии