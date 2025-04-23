Линия фронта на Украине сегодня 23.04.2025 года

«Доигрались, пощады не будет»: Кремль направил сигнал — масштаб готовящейся атаки трудно даже представить: Новости СВО, интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, Юрий Подоляка сегодня, фронт на Украине, на 16.04.25 г.