Суд: Минюст внёс Макаревича в реестр иноагентов из-за его слов об армии России

Среди причин, по которым основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получил такой статус, были его заявления якобы о причастности Вооружённых сил России и президента РФ Владимира Путина к военным преступлениям.