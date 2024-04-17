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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Клэя Томпсона 0 очков при 0 из 10 с игры в матче плей-ин с «Сакраменто»

Защитник «Голден Стэйт» выдал 0 из 10 с игры (0 из 6 из-за дуги) и не набрал ни одного очка за 32 минуты на площадке.

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