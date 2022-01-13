Эксперт назвал ввод войск ОДКБ в Казахстан операцией против Назарбаева

Обратившийся за помощью к ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев хотел прочнее укрепить свой властный статус – его действия были направлены против укоренившегося в сознании многих людей восприятия Назарбаева в качестве главы государства.
Обратившийся за помощью к ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев хотел прочнее укрепить свой властный статус – его действия были направлены против укоренившегося в сознании многих людей восприятия Назарбаева в качестве главы государства.
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