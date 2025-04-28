Якушев: Алжирская Народная Демократическая Республика является для РФ ключевым партнером в арабском мире и в Африке

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Межпартийные связи – важная часть двустороннего взаимодействия, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с Генеральным секретарем партии «Фронт национального освобождения» Абделькримом Бенмбареком.
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