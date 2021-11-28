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Победы «Барсы» и «Ливерпуля», триумф Валиевой, поражение «Юве», нелепый матч в Португалии, Червоткин и Большунов в призах, феерия Латыпова и другие новости утра

Победы «Барсы» и «Ливерпуля», триумф Валиевой, поражение «Юве», нелепый матч в Португалии, Червоткин и Большунов в призах, феерия Латыпова и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Начинайте свой день с нашего традиционного дайджеста новостей 🌟 Валиева произвела фурор в Сочи, Холанд забил 50-й гол в Бундеслиге, россияне принесли «Сент-Луису» 8 очков 1.

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