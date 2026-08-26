Стритфуд нового поколения: как меняется городская еда

В этом году команда производителя замороженного картофеля и батата фри WE FRY учредила специальную номинацию «WE FRY С ОГНЁМ ВНУТРИ» в рамках ресторанной премии WHERETOEAT — для ярких и самобытных стритфуд-концепций России, Беларуси и Казахстана.